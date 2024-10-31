Суд в Москве продолжил разбирать иски Мизулиной

Лефортовский суд Москвы продолжает разбирать иски главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом пресс-служба суда заявила РИА Новости.

«[Ответчики. — «Газета.Ru»] нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации», — указано в комментарии пресс-службы суда.

До этого «Лига безопасного интернета» (ЛБИ) и ее глава Екатерина Мизулина подали в суд на блогеров Артемия Лебедева и Юрия Дудя.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от дизайнера Артемия Лебедева, который в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».