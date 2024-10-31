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На вулкане Эбеко на Курильских островах зафиксировали пепловый выброс

МЧС: вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра

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МЧС РФ по Сахалинской области

Северокурильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 2,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров.

В МЧС отметили, что в находящемся в семи километрах от вулкана городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Также там не ощущался запах сероводорода. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В ведомстве подчеркнули, что международные трассы движения воздушных судов в районе Эбеко не проходят. Вблизи вулкана также нет зарегистрированных туристических групп.

21 октября сообщалось, что сильный ветер поднял пепел с южных склонов вулкана Шивелуч на Камчатке на высоту до трех километров над уровнем моря.

Высота вулкана Эбеко — 1156 метров. Регулярные выбросы пепла на нем продолжаются с 20 октября 2016 года. Это является нормальной деятельностью для вулкана.

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