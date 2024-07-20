Ученые узнали еще одну причину уничтожения Помпей при извержении Везувия

Итальянские ученые из Национального института геофизики и вулканологии в Риме раскрыли новые подробности извержения вулкана Везувий, уничтожившее города древнеримские города Помпеи и Геркуланум вместе с их населением около 2000 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Earth Science (FES).

Многие жители Помпей задохнулись и были погребены под пеплом и пемзой в первые 18 часов. Некоторые стали жертвами пирокластических волн, которые позже прокатились по городу.

Изучение двух недавно обнаруженных скелетов показало, что был еще один губительный фактор — сильное землетрясение, которое обрушило стены построек на пытавшихся найти в них укрытие людей.

В ходе раскопок археологи нашли останки двух мужчин, обоим из которых на момент ухода из жизни было около 50 лет. Помпейцы получили несовместимые с жизнью травмы — переломы черепа, таза, позвоночника и конечностей.

Исследователи пришли к выводу, что обнаруженные горожане сумели пережить дождь из вулканического пепла, но стали жертвами падения каменной кладки.

Авторы научной работы добавили, что новое открытие дополнило общую картину катастрофы, случившейся в античные времена.

Ранее историки выяснили, как сложились судьбы жителей Помпей, переживших извержение Везувия.