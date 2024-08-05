Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

РАН: на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра

close
100%
МЧС РФ по Сахалинской области

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, эксплозии — взрывное вулканическое извержение, которое обычно сопровождается выбросами большого количества пирокластического материала, обломков лавы, пород, складывающих вулканическую постройку, — подняли пепел Эбеко на 3,5 километра над уровнем моря.

«Шлейф пепла протянулся на пять километров на юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении.

ДВО РАН также отмечает, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок.

Высота вулкана Эбеко — 1156 метров. Он расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы пепла на нем продолжаются с 20 октября 2016 года. Это является нормальной деятельностью для вулкана.

В конце июля сообщалось, что маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке на Камчатке закрывается из-за увеличившейся активности вулкана Безымянный.

Ранее ученые узнали еще одну причину уничтожения Помпей при извержении Везувия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами