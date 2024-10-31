В Госдуме назвали опасные последствия недосыпания

Недосыпание является причиной ослабления иммунной системы и стрессов, а также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

«Длительное нарушение сна и недосыпание приводят к различным расстройствам, включая ухудшение когнитивных функций, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, ослабление иммунной системы», — предупредила депутат.

Кроме того, недосыпание повышает уровень тревожности и стресса, подчеркнула Фролова. По ее словам, это подтверждают и медицинская практика, и многие научные исследования.

Фролова перечислила рекомендации, чтобы установить режим сна. В частности, в комнате должно быть темно, прохладно и тихо, а гаджеты нужно отключить за 30 минут до сна.

Электронные устройства, по замечанию депутата, «заставляют людей жертвовать сном», что сказывается не только на их здоровье, но и на общественном благополучии.

28 октября врач-невролог Владимир Мартынов отмечал, что взрослому человеку необходимо спать семь-девять часов в сутки. По его словам, некоторым людям хватает и шести часов, но это является скорее исключением. Врач подчеркнул, что хроническое недосыпание может ухудшить концентрацию внимания, привести к чрезмерной утомляемости и ослабить иммунитет.

Ранее ученые назвали простой способ улучшить сон при депрессии.