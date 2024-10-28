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Врач рассказал, сколько времени нужно спать взрослому человеку

Врач Мартынов: взрослому человеку оптимально спать семь-девять часов в сутки

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Взрослому человеку необходимо спать семь-девять часов в сутки. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

По словам медика, семь-девять часов являются оптимальным временем сна для взрослого человека. Он отметил, что некоторые людям хватает и шести часов, но это является скорее исключением.

Врач подчеркнул, что хроническое недосыпание может ухудшить концентрацию внимания, привести к чрезмерной утомляемости и ослабить иммунитет.

27 октября сообщалось, что группа ученых из Нидерландского института неврологии обнаружила связь между бессонницей и гипервозбуждением — состоянием постоянного напряжения или беспокойства, которое обостряется в утренние часы.

24 октября сообщалось, что американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго разработали новый метод лечения ночных кошмаров у пациентов с нарколепсией.

Ранее назван простой способ сделать крепче сон ребенка.

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