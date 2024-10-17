Назван простой способ улучшения сна при депрессии

Ученые из Университета Флиндерса установили, что утяжеленные одеяла помогают улучшить сон у взрослых с бессонницей и другими психическими расстройствами, включая тревогу и депрессию. Исследование опубликовано в American Journal of Occupational Therapy.

К таким выводам ученые пришли в результате анализа 18 ранее опубликованных научных работ, в которых рассматривалось влияние утяжеленных одеял на качество сна у взрослых с тревожными и депрессивными расстройствам и детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Участники, использующие эти одеяла, сообщали о более качественном сне, снижении объема потребления снотворных препаратов, а также о улучшении настроения и облегчении болевых ощущений.

Хотя результаты для взрослых оказались убедительными, эффективность утяжеленных одеял у детей была менее определенной. Некоторые родители сообщали о положительных изменениях в поведении своих детей, включая большую расслабленность и сосредоточенность во время повседневных занятий.

Ученые подчеркивают, что для детей и взрослых с нарушениями психического и нервного развития важно, чтобы утяжеленные одеяла легко снимались самостоятельно. По словам исследователей, такой способ регуляции эмоционального фона можно использовать в дополнение к традиционным методам терапии. Однако четкие клинические рекомендации по применению утяжеленных одеял еще предстоит разработать.

Ранее был найден новый способ лечения тревоги и депрессии.