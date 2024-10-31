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Турецкие власти заставят граждан платить за лишнее электричество

Субсидии будут отменены для турок, превышающих средний расход электричества

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Подслушано во Владимире/VK

Субсидии будут отменены для граждан Турции, вдвое превышающих средний по стране расход электричества. Об этом информационному агентству DHA заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.

«В среднем в Турции расход электричества в месяц составляет 200 Квт/ч. Мы планируем сделать так, что с февраля те, кто тратит электричества вдвое больше среднего — более 417 Квт/ч — будут оплачивать реальную стоимость <...> Те, кто входит в группу абонентов с высоким расходом электричества, обладают большими домами, у них много бытовой техники», — заявил Байрактар.

Он добавил, что у этих обеспеченных категорий граждан наверняка хватает средств также на содержание автомобилей и повышенные счета. По подсчетам минэнерго Турции, новая мера коснется около 3% из 40 млн домовладений в стране.

До этого турецкие власти ополчились на крупных неплательщиков налогов.

Ранее в Турции призвали мир отказаться от соблюдения санкций против России.

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