Турецкие власти заставят граждан платить за лишнее электричество

Субсидии будут отменены для граждан Турции, вдвое превышающих средний по стране расход электричества. Об этом информационному агентству DHA заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар.

«В среднем в Турции расход электричества в месяц составляет 200 Квт/ч. Мы планируем сделать так, что с февраля те, кто тратит электричества вдвое больше среднего — более 417 Квт/ч — будут оплачивать реальную стоимость <...> Те, кто входит в группу абонентов с высоким расходом электричества, обладают большими домами, у них много бытовой техники», — заявил Байрактар.

Он добавил, что у этих обеспеченных категорий граждан наверняка хватает средств также на содержание автомобилей и повышенные счета. По подсчетам минэнерго Турции, новая мера коснется около 3% из 40 млн домовладений в стране.

До этого турецкие власти ополчились на крупных неплательщиков налогов.

Ранее в Турции призвали мир отказаться от соблюдения санкций против России.