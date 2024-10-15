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Турецкие власти ополчились на крупных неплательщиков налогов

В Турции объявили охоту на злостных неплательщиков налогов

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Global Look Press

Турецкие власти объявили войну «налоговым наглецам» — крупным неплательщикам налогов, чья задолженность равна или превышает 5 млн лир ($282 тыс.). Об этом пишет местное издание NTV.

Министерство финансов Турции опубликует список злостных уклонистов с 15 по 31 октября в рамках кампании по сокращению масштабов теневой экономики.

«Мы повысим справедливость и эффективность налогов, будем собирать больше с тех, кто больше зарабатывает. Улучшим бюджетное финансирование, борясь с теневой экономикой», — заявил глава Минфина Мехмет Шимшек.

По его словам, более половины турецких компаний отчитываются об убытках или низкой прибыли, из-за чего Турция значительно отстает от других стран ОЭСР по отношению собранных налогов к ВВП.

На первом этапе проверок выявлено около 800 граждан, тративших свыше 5 млн лир в месяц на предметы роскоши, но не задекларировавших доходы. Один из производителей сигарет оштрафован на рекордные 6 млрд лир ($340 млн) из-за сокрытия прибыли.

До этого эксперт Сергей Зайнуллин исключил массовое уклонение россиян от уплаты повышенных налогов в 2025 году. Он отметил, что штрафы и санкции за неуплату значительно выше, чем выгода от экономии, поэтому риски уклонения несопоставимы с потенциальными потерями.

Ранее в России запланировали поднять акциз на сладкую газировку.

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