Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции призвали мир отказаться от соблюдения санкций против России

Турецкий политик Перинчек: мир должен отказаться от санкций против РФ

close
Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Лучшим ответом мирового сообщества на введенные против России западные санкции станет их игнорирование. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их», — подчеркнул политик.

По словам Перинченка, западные санкции против России нарушают международное право, поскольку приняты и введены без юрисдикции ООН. Кроме того, от санкций против РФ больше всего страдают экономики тех стран, которые попали под давление США.

2 октября сообщалось, что послы Европейского союза согласовали новый механизм санкций против России за якобы гибридные действия в отношении третьих стран.

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее стали известны позитивные последствия антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами