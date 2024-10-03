В Турции призвали мир отказаться от соблюдения санкций против России

Лучшим ответом мирового сообщества на введенные против России западные санкции станет их игнорирование. Об этом в беседе с РИА Новости заявил лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, это не соблюдать их», — подчеркнул политик.

По словам Перинченка, западные санкции против России нарушают международное право, поскольку приняты и введены без юрисдикции ООН. Кроме того, от санкций против РФ больше всего страдают экономики тех стран, которые попали под давление США.

2 октября сообщалось, что послы Европейского союза согласовали новый механизм санкций против России за якобы гибридные действия в отношении третьих стран.

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее стали известны позитивные последствия антироссийских санкций.