Землетрясение произошло у берегов США

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у западного побережья Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зарегистрированы неподалеку от штата Орегон, в 289 км к западу от города Кус-Бей, с населением 16,1 тыс. человек. При этом очаг залегал на глубине 12 км.

Пострадавших или разрушений нет, также не объявлялось об угрозе цунами в регионе.

До этого в южной провинции Турции Адана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

16 октября на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическое явление было зафиксировано в 7:46 по времени UTC (10:46 мск) в 46 км к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 9 км.

11 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,0 в турецкой курортной провинции Аланья. Эпицентр находился в 22 км к югу от города Аланья, очаг залегал на глубине около 14 км.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.