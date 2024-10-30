Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перми неизвестные забросали камнями офис арбитражного управляющего

Люди в масках забросали камнями офис арбитражного юриста Мартиросяна в Перми

close
Мартин Мартиросян/VK

Трое неизвестных в масках забросали камнями офис юриста Мартина Мартиросяна, который занимается арбитражным управлением, в Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большая Пермь».

В материале отмечается, что злоумышленников засняла камера видеонаблюдения.

При этом юрист опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео, на котором запечатлены последствия атаки. В частности, на кадрах можно увидеть разбитые стеклянные двери на входе в здание.

В ролике Мартиросян заявил, что нападение на его офис было заказным. По словам арбитражного управляющего, один из злоумышленников снимал происходящее на телефон, чтобы позже предоставить доказательства заказчику.

«Ждем полицию», — добавил юрист.

В июне 2024 года неизвестный поджег отдел судебных приставов в городе Волжском, расположенном в Волгоградской области. Мужчина бросил в окно пятиэтажного здания коктейль Молотова, в результате чего в помещении начался пожар.

Никакой информации о пострадавших не поступало. В кабинете, где возникло пламя, обгорели только шкаф и подоконник.

Ранее в Омской области подростки бросили коктейль Молотова в вертолет Ми-8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами