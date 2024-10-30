В Перми неизвестные забросали камнями офис арбитражного управляющего

Трое неизвестных в масках забросали камнями офис юриста Мартина Мартиросяна, который занимается арбитражным управлением, в Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большая Пермь».

В материале отмечается, что злоумышленников засняла камера видеонаблюдения.

При этом юрист опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видео, на котором запечатлены последствия атаки. В частности, на кадрах можно увидеть разбитые стеклянные двери на входе в здание.

В ролике Мартиросян заявил, что нападение на его офис было заказным. По словам арбитражного управляющего, один из злоумышленников снимал происходящее на телефон, чтобы позже предоставить доказательства заказчику.

«Ждем полицию», — добавил юрист.

В июне 2024 года неизвестный поджег отдел судебных приставов в городе Волжском, расположенном в Волгоградской области. Мужчина бросил в окно пятиэтажного здания коктейль Молотова, в результате чего в помещении начался пожар.

Никакой информации о пострадавших не поступало. В кабинете, где возникло пламя, обгорели только шкаф и подоконник.

Ранее в Омской области подростки бросили коктейль Молотова в вертолет Ми-8.