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Два школьника сожгли вертолет на омской авиабазе

Baza: два школьника сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске

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Телеграм-канал «Baza»

В Омске двоих 16-летних подростков задержали по подозрению в поджоге вертолета на местной авиабазе. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября. Школьники подобрались к авиатехнике и бросили в нее коктейль Молотова. По предварительной информации, вертолет был списанным.

Вскоре правоохранители вышли на нарушителей и задержали их. Подростки пояснили, что действовали по указанию неустановленных лиц, которые связались с ними в мессенджере. За выполненное задание им обещали перечислить 20 тысяч долларов, но денег юноши так и не увидели.

До этого похожий случай произошел в Ноябрьске: там двое подростков сожгли вертолет за обещанную награду в 5 млн рублей. В результате инцидента вертолет сгорел полностью, а ущерб составил 300 млн руб. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что подростков вовлекли в преступление извне за деньги. Он подчеркнул, что ребята попали под влияние, хотя ранее были на хорошем счету.

Ранее в Вологодской области подростки подожгли поезд ради 100 тыс. рублей.

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