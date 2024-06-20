Неизвестный попытался сжечь отдел судебных приставов под Волгоградом

Под Волгоградом попытались сжечь отдел судебных приставов, бросив в окно помещения бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел в городе Волжском. На первом этаже пятиэтажного дома, где расположен городской отдел судебных приставов, произошел пожар. По словам источника, неизвестный бросил коктейль Молотова в окно. В результате в кабинете обгорел подоконник и шкаф.

Работавший в пострадавшем кабинете судебный пристав подтвердила информацию о пожаре, передает V1.ru. По ее словам, все материалы, хранившиеся там, остались в целости.

До этого тюменский бизнесмен заказал поджог магазина своей конкурентки и отправился в колонию. Мужчина нанял двух исполнителей, которые сожгли торговую точку, ночью закидав ее коктейлями Молотова.

Ранее полицейские поймали тюменца, бросившего коктейли Молотова в храм.