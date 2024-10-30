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Хржановского оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Суд оштрафовал режиссера Хржановского за нарушение закона об иноагентах

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Пресненский суд Москвы оштрафовал режиссера Илью Хржановского (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», - сказали в суде.

Год назад российский режиссер Илья Хржановский ушел с поста художественного руководителя Мемориального центра «Бабий Яр» в Киеве. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

2 марта Минюст РФ включил Хржановского в реестр иноагентов за «распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях». С 2007 года Хржановский не живет в России. В 2023-м Хржановского в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) рассказал, что был один из тех людей, кто занимался организацией интервью Владимира Зеленского оппозиционным российским журналистом.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом писателя Михаила Веллера (признан в РФ иностранным агентом), выступившего против СВО.

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