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Информация о разрешении выдавать замуж девочек в 14 лет в Чечне оказалась фейком

ДУМ Чечни опровергло информацию о разрешении выдавать школьниц замуж в 14 лет

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Depositphotos

Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни опровергло опубликованную в соцсетях информацию о разрешении выдавать девушек замуж в 14 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Распространяемая <…> информация о том, что якобы дано разрешение выдавать девушек замуж по исполнении 14 лет не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ДУМ жителям республики напомнили, что нельзя доверять новостям из недостоверных источников.

Накануне депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов заявил о намерении добиться отмены запрета на ношение хиджабов и никабов в школах во Владимирской области. Пост с соответствующим содержанием появился в его Telegram-канале. Власти Владимирской области ответили на критику запрета хиджабов в школах, отметив, что это решение соответствует Конституции, закону об образовании и позиции Верховного суда.

Ранее экс-ведущая Первого канала показала кадры со своей тайной свадьбы.

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