Суд оставил в силе приговор создателю сериала Mr. Freeman Мунтяну

Мосгорсуд признал законным решение приговорить автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии по делу о распространении недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Судебная коллегия <…> оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе.

В суде уточнили, что срок наказания режиссеру будет исчисляться с момента его задержания в России.

15 октября создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна, осужденного по статье о фейках о российской армии, объявили в международный розыск.

6 сентября Хорошевский суд Москвы заочно приговорил мультипликатора к восьми годам колонии по делу о «фейках» о ВС РФ.

Мунтян несколько лет проживает на Кипре. Причиной его уголовного преследования в России стали посты в Telegram о событиях в украинской Буче весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что против создателя Mr. Freeman могут возбудить еще одно дело.