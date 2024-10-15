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Россия объявила в международный розыск создателя сериала Mr. Freeman

РИА Новости: создателя Mr. Freeman Мунтяна объявили в международный розыск

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Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом), осужденного по статье о фейках о российской армии, объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый Мунтян П.А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации», — говорится в документах суда.

6 сентября Хорошевский суд Москвы заочно приговорил мультипликатора к восьми годам колонии по делу о «фейках» о ВС РФ.

Весной 2023 года его внесли в реестр иноагентов, в декабре этого же года мультипликатора оштрафовали по статье о дискредитации армии на 40 тыс. рублей, а в феврале 2024-го — заочно арестовали по статье о фейках.

Мунтян несколько лет проживает на Кипре. Причиной его уголовного преследования в России стали посты в Telegram о событиях в украинской Буче весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что против создателя Mr. Freeman могут возбудить еще одно дело.

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