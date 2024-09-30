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Против создателя Mr. Freeman могут возбудить еще одно уголовное дело

ТАСС: новое дело могут возбудить против автора веб-сериала Mr. Freeman Мунтяна

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Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В отношении создателя веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, у следователей есть основания возбудить в отношении него дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах).

Если это произойдет, Мунтяну будет грозить до двух лет лишения свободы, добавил он.

6 сентября Хорошевский суд Москвы заочно приговорил автора веб-сериала Mr. Freeman к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию.

Весной 2023 года его внесли в реестр иноагентов, в декабре этого же года мультипликатора оштрафовали по статье о дискредитации армии на 40 тыс. рублей, а в феврале 2024-го — заочно арестовали по статье о фейках.

Мунтян несколько лет проживает на Кипре. Причиной уголовного преследования стали его посты в Telegram о событиях в украинской Буче весной 2022 года.

Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом).

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