В Испании увеличилось число погибших из-за наводнений

В результате сильных ливней и наводнений, которые обрушились на испанское автономное сообщество Валенсия, погибло 70 человек. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания RTVE.

«В (автономном сообществе. — «Газета.Ru») Кастилии-Ла-Манче два человека погибли в результате наводнений в Куэнке и Альбасете, а в муниципалитете Летур продолжаются поиски по меньшей мере шести человек, пропавших без вести», — говорится в сообщении.

Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за сильнейших наводнений.