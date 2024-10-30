Консульство в Барселоне не получало данные о пострадавших из-за бури в Испании россиянах

В Генконсульстве России в Барселоне заявили, что не располагает данными о пострадавших в результате наводнения в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращения граждан РФ в адрес Генконсульства не поступали», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что испанские компетентные органы еще не направляли им информацию о пострадавших россиянах.

В Генконсульстве обратили внимание, что находится в постоянном контакте с офисом почетного консула России в Валенсии, и в случае обращений оперативно начнет оказывать необходимую помощь.

Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе приостановили. На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за сильнейших наводнений.