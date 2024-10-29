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Два москвича украли 25 пачек сливочного масла на фоне его подорожания и избили продавщицу

В Москве разбойники украли 25 пачек сливочного масла и избили продавщицу

В Москве двое мужчин украли из магазина 25 пачек сливочного масла и избили сотрудницу, которая пыталась их остановить. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в супермаркете, расположенном на Ленинградском шоссе. Двое злоумышленников похитили из торговой точки 25 пачек сливочного масла, сложив их в рюкзак. Однако сотрудники магазина заметили факт кражи и попытались их остановить. Один из преступников нанес продавщице несколько ударов по телу, а другой угрожал женщине ножом.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых, ими оказались приезжие в возрасте 25 и 29 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о разбое, им предъявили обвинение и заключили под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации. Расследование находится на контроле у прокуратуры.

Ранее стало известно, что россияне скупают домашние маслобойки из-за взлетевших цен на масло.

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