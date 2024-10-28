В России снизились оптовые цены на сливочное масло

Оптовые цены на сливочное масло снижаются, что должно повлиять на его розничную стоимость. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

«Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице», — говорится в сообщении.

Министерство реализует меры по увеличению поставок в Россию сливочного масла из-за границы. Были открыты поставки из Индии и Ирана.

Долгосрочной мерой развития рынка в ведомстве назвали наращивание производства сырого молока. В Минсельхозе отметили, что показатели его производства растут ежегодно.

Недавно вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. Он попросил рассмотреть возможность установления предельно допустимой розничной стоимости данного продукта.

Позже министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что госрегулирование цен на сливочное масло вводиться не будет.

Ранее в Минсельхозе оценили цены на яйца в России.