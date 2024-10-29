Липчанка опрокинула маленького сына головой об пол в магазине и швырнула его в корзину

В Липецке мать опрокинула маленького сына в магазине, а затем швырнула его в корзину для продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецк №1».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из магазинов города. В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, когда женщина рывком выдернула коляску из-под ног маленького сына, и тот ударился головой об пол. После этого она швырнула малолетнего в корзину для продуктов.

Сообщается, что у женщины после этих издевательств изъяли сына. Сейчас мальчик находится в областной клинической инфекционной больнице. С ребенком работают медики и психологи.

До этого в Бурятии отец год истязал 12-летнего сына. Он систематически избивал мальчика и истязал его. Приговором суда россиянину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Архангельской области отец больше года издевался над сыном и бросил его в больнице.