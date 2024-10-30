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Появилось видео задержания подозреваемых в краже денег у участников СВО

МВД показало видео задержания подозреваемых в краже 11 млн рублей у бойцов СВО

Официальный представитель МВД России Ирина Волк представила видео задержания троих местных жителей Владимирской области, подозреваемых в краже миллионов рублей у участников специальной военной операции (СВО). Запись опубликована в ее Telegram-канале.

На кадрах видно, как одного из задержанных захватывают на улице, а двое других — в офисных помещениях. Их доставили в отдел управления МВД. На столе исследователей лежат деньги, найденные в сумке одного из подозреваемых: свыше 40 банкнот по 2 тысячи рублей.

Следственные органы возбудили пять уголовных дел по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе операции, проведенной при поддержке сотрудников Росгвардии, у задержанных изъяли деньги, мобильные устройства, документы и другие вещи, имеющие значение для расследования.

До этого Волк рассказала, что задержанные, работавшие в пункте отбора на военную службу, обвиняются в хищении средств с банковских карт военнослужащих. По данным следствия, зарегистрировано пять эпизодов, общая сумма нанесенного ущерба превысила 11 млн рублей. Все фигуранты дела были помещены под арест.

Ранее во Владимирской области мужчин арестовали за ограбление раненого участника СВО.

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