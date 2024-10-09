Россияне с пистолетом похитили у раненого участника СВО более миллиона рублей

Во Владимирской области арестовали молодых людей, которых подозревают в нападении на участника спецоперации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Гусь-Хрустальном. По версии следствия, мужчины изначально знали, что мужчина получил выплаты из-за ранения. Подозреваемые приехали к бойцу и, угрожая оружием, заставили сесть в машину.

В результате у мужчины похитили телефон. С помощью приложения банка с его счета перевели 1,6 миллиона рублей. После этого деньги мужчины потратили.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о разбое.

«По месту жительства и в автомобилях обвиняемых проведены обыски, изъяты орудие преступления, средства связи и носители электронной информации», – сообщается в публикации.

Сейчас оба фигуранта находятся под стражей. Следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут закрепить доказательную базу.

Ранее неизвестные сняли с карты раненого военного около миллиона рублей.