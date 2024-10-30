В Волгоградской области украли 11 млн рублей с карт участников СВО

В Волгоградской области злоумышленники украли 11 млн рублей с карт участников СВО. Об этом рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

По подозрению в совершении этого деяния были задержаны трое сотрудников пункта отбора на военную службу.

«Оформлявшие документы сотрудники пункта отбора присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой. Таким образом, они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих и похищать начисляемые им выплаты», — сообщила Волк.

Документально подтверждено пять случаев такой кражи. По этим фактам возбуждено пять уголовных дел. В ходе следствия у задержанных были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, документы и другие предметы. Они были арестованы и заключены под стражу.

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