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Воспитательницу детского сада в Подмосковье, которая таскала детей по асфальту, уволили

В Подмосковье уволили воспитательницу, которая таскала подопечных по асфальту

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Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

В Подмосковье после инцидента с грубым обращением с подопечными воспитательница ушла из детского сада. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на администратора учреждения.

По словам представителя организации, женщина работала младшим воспитателем, ее уволили. Соответствующий приказ уже направили в минобразования.

Как рассказала сама педагог, дети отстали. Когда женщина пошла их догонять, воспитанники восприняли это как игру и стали убегать. Позже дети постоянно ложились на землю, и воспитательнице приходилось их поднимать.

После произошедшего родителей сразу вызвали в учреждение.

«Они знают своих детей, сказали, претензий ни к кому не имеют. Объяснительные при участковом и при свидетелях написали», – поделилась администратор.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело после произошедшего. В соцсети попали кадры, на которых россиянка тащит детей по асфальту. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Москве в коррекционной школе избили 10-летнего учащегося.

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