«Мурашки от шока»: мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе в Москве

В Москве мать пожаловалась на избиение ее десятилетнего сына в коррекционной школе. Об этом сообщает MSK1.ru.

По словам самой женщины, мальчик не сможет объяснить детали произошедшего, потому что не говорит. У ребенка наблюдаются серьезные проблемы с умственными процессами.

«Даже если его попросить показать пальцем, то он этого не сделает. Например, нос он покажет, а обидчика не покажет», – поделилась женщина.

На данный момент точно не известны детали произошедшего. На кадрах, которые опубликовало издание, у мальчика заметны крупные травмы вокруг глаз, на висках и лбу. В больнице подтвердили, что так ребенка мог избить только взрослый человек.

Мать пострадавшего также добавила, что в школе не прокомментировали ситуацию и отказались предоставлять ей видео с камер наблюдения.

«У меня мурашки от шока, что такое вообще бывает», – рассказала мать ребенка.

На ситуацию обратили внимание в департаменте образования региона. На данный момент специалисты ведомства проводят проверку. Пока они не выяснят все обстоятельства инцидента, педагог, которого подозревают в избиении, не будет работать с детьми.

«Если подтвердится, что воспитатель действительно применила физическую силу к ребенку, ее привлекут к ответственности», – сообщили в департаменте.

Представители ведомства добавили, что в правоохранительных органах проводят свое расследование.

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