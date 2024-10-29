Прокуратура проверит детсад, в котором воспитательница волокла детей по асфальту

Следователи Подмосковья обратили внимание на инцидент с грубым отношением воспитателя к подопечным в детском саду. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Специалисты ведомства возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент сотрудники ведомства выясняют обстоятельства инцидента.

«Запланировано проведение осмотра места происшествия, изъятие должностных инструкций и иных следственных действий», – поделились в СК.

В прокуратуре региона проводят проверку. Сотрудники дадут оценку действиям тех, кто несет ответственность за безопасность жизни и здоровья детей.

На ситуацию обратили внимание после публикации в соцсетях. На кадрах, снятых жителями округа Солнечногорск, видно, как воспитатель грубо хватает детей за руки и тащит их по асфальту. При этом подопечные плакали, но россиянка не обращала на это внимания.

По словам людей, которые проживают в домах рядом, сотрудники детского сада уже демонстрировали свой непрофессионализм.

Ранее подопечные коррекционного детского центра в Уфе пожаловались на избиения воспитательницы.