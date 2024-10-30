В Херсонской области женщина выкинула в урну флаг РФ и подожгла его

Жительницу Херсонской области обвинили в надругательстве над флагом Российской Федерации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Волынское в октябре 2023 года, но обвинения предъявили только сейчас. По версии следствия, флаг был установлен недалеко от местной администрации. Пьяная местная жительница сорвала его, смяла, бросила в урну и подожгла.

«Своими действиями фигурантка грубо оскорбила гражданские и патриотические чувства граждан Российской Федерации», – поделились в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что фигурантка процесса призналась в содеянном.

До этого в Крыму десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии РФ. К такому выводу правоохранители пришли во время мониторинга соцсетей, когда в одной из них заметили видео от школьницы.

Мать ребенка привлекли к административной ответственности. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее петербуржца лишили прав из-за чрезмерной любви к государственной символике.