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В Херсонской области женщина выкинула в урну флаг РФ и подожгла его

В Херсонской области женщину обвинили в поджоге флага России

Жительницу Херсонской области обвинили в надругательстве над флагом Российской Федерации. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в поселке Волынское в октябре 2023 года, но обвинения предъявили только сейчас. По версии следствия, флаг был установлен недалеко от местной администрации. Пьяная местная жительница сорвала его, смяла, бросила в урну и подожгла.

«Своими действиями фигурантка грубо оскорбила гражданские и патриотические чувства граждан Российской Федерации», – поделились в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что фигурантка процесса призналась в содеянном.

До этого в Крыму десятилетнюю девочку уличили в дискредитации армии РФ. К такому выводу правоохранители пришли во время мониторинга соцсетей, когда в одной из них заметили видео от школьницы.

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Ранее петербуржца лишили прав из-за чрезмерной любви к государственной символике.

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