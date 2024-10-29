Петербуржца лишили прав из-за чрезмерной любви к государственной символике

Петербуржца лишили прав из-за установленного на машине светового прибора в цветах российского флага. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Владельца автомобиля Haval со светодиодной балкой бело-сине-красного цвета остановили ночью 28 сентября на улице Сперанского. При движении водитель использовал устройство для подачи специальных световых сигналов без соответствующего разрешения.

В протоколе мужчина указал, что установил светодиод из чувства патриотизма.

«Не знал, что в нашем государстве запрещено любить свою Родину и гордиться ее символикой», — удивился он.

В итоге Артура Копылова признали виновным по ч.5 ст.12.5 КоАП РФ и лишили его водительских прав на полтора года. Световой прибор, из-за которого началось разбирательство, был конфискован.

Ранее белгородца обвинили в поддержке Украины из-за желто-голубого тента на крыше дома.