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В Крыму будут судить украинского шпиона

В Крыму будут судить украинца за шпионаж в пользу Киева

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Shutterstock

Гражданин Украины Евгений Мельничук предстанет перед судом в Крыму по обвинению в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Украины Евгения Мельничука», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с декабря по октябрь украинец находился на территории Крыма, где собирал данные о расположении российских войск. Эту информацию он передавал в министерство обороны Украины.

Полученные данные могли использоваться для нанесения ракетных ударов по российским позициям.

18 октября в ФСБ сообщили о задержании украинки за передачу данных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Позже на допросе девушка призналась, что отправляла Украине данные о месте расположения российских войск.

Ранее в ЛНР отправили в колонию украинскую шпионку.

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