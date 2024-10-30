Российский школьник загорелся, пытаясь разжечь костер

В Ленобласти произошел несчастный случай с подростком, который пытался разжечь костер. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Запорожское Приозерского района, когда 16-летний юноша пытался развести костер. В какой-то момент пламя перекинулось на него самого, и юноша загорелся.

Пострадавшего подростка доставили в Сосновскую больницу. Врачи диагностировали у него ожоги лица, кисти и предплечья. Состояние юноши оценили как удовлетворительное, и отправили его вместе с матерью в ожоговый центр в Петербурге. Сообщается, что от госпитализации несовершеннолетний отказался.

По факту произошедшего проводится проверка. Детали и обстоятельства травмирования подростка устанавливаются.

До этого в Петербурге задержали подозреваемого в поджоге человека в центре города. Инцидент произошел на Лиговском проспекте. По версии следствия, 35-летний мужчина внезапно решил поджечь человека и воплотил идею.

Ранее подростки подожгли дверь нижегородки и оставили символы на стене по заданию неизвестного.