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Подростки подожгли дверь нижегородки и оставили символы на стене по заданию неизвестного

В Нижнем Новгороде подростки подожгли дверь женщины по заданию куратора

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Shutterstock/evgeniykleymenov

Двое подростков подожгли дверь квартиры в Нижнем Новгороде и оставили символы на стене по заданию неизвестного куратора. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в подъезде дома на улице Ванеева. Живущая там 45-летняя женщина сообщила о возгорании своей входной двери, она также рассказала о граффити со знаками и символами, которое кто-то оставил на стене. В результате произошедшего россиянке был причинен ущерб на 48 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два подростка из города Балахна 2007 и 2008 годов рождения — они во всем признались. Одному из несовершеннолетних в мессенджере написал незнакомец с предложением заработка, и юноша согласился, предложив участие также своему другу. Неизвестный дал им задание по переписке, которое они выполнили, ожидая денежного вознаграждения.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее россиянин получил 14 лет колонии за поджог квартиры собутыльника.

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