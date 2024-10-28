В центре Петербурга россиянин поджег человека

Жителя Петрозаводска задержали в Петербурге после обнаружения обгоревшего мужчины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Лиговском проспекте. По версии следствия, 35-летний мужчина внезапно решил поджечь человека и воплотил идею.

«Злоумышленник с места преступления скрылся, однако был задержан в городе Бологое», – поделились в ведомстве.

Пострадавшего нашли позже с многочисленными ожогами, спасти его не удалось.

В отношении жителя Петрозаводска возбудили уголовное дело, вину за произошедшее он признал полностью. В момент поджога он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого в Южно-Сахалинске задержали мужчину. По версии правоохранителей, во время застолья со знакомой он услышал, что у женщины есть сбережения. Позже он проник в ее дом, украл деньги из тумбочки и попытался сжечь квартиру.

Ранее в Подмосковье девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами из-за опыта с огнем.