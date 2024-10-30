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Петербурженка попала в больницу после избиения и изнасилования экс-возлюбленным

В Петербурге мужчину заподозрили в избиении и изнасиловании экс-возлюбленной

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Depositphotos

В Петербурге 37-летнего местного жителя заподозрили в изнасиловании экс-возлюбленной. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 38-летняя женщина сообщила, что ее бывший сожитель избил ее и изнасиловал в квартире дома на Русановской улице. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, ее состояние оценили как среднетяжелое. От госпитализации петербурженка отказалась.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании пострадавшей, задержали. Сейчас он находится в изоляторе.

До этого в Вологде прохожие спасли девушку от изнасилования, на россиянку напал знакомый, который вызвался ее подвезти. В салоне автомобиля злоумышленник начал приставать к девушке.

Ранее в Дагестане мужчина пытался помириться с бывшей женой и изнасиловал ее.

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