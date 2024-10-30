Россиянин подвез знакомую и пытался ее изнасиловать в машине

В Вологде прохожие спасли девушку от изнасилования, на россиянку напал знакомый, который вызвался ее подвезти. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

Инцидент произошел в августе 2024 года, 24-летний местный житель подвозил до дома 34-летнюю знакомую. В салоне авто злоумышленник начал приставать к девушке и попытался ее изнасиловать. Пострадавшую спасли прохожие, нападавшего удалось задержать.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу до 30 ноября 2024 года. Обстоятельства произошедшего и мотивы поступка подозреваемого устанавливаются.

До этого сообщалось, что житель Воронежа пытался изнасиловать пенсионерку и получил отпор. 32-летний мужчина проходил мимо дома потерпевшей, он пробрался в помещение и набросился на находившуюся в комнате женщину. Мужчина повалил пенсионерку на кровать и попытался изнасиловать, но получил отпор. Пожилая женщина ударила его ногой в пах, злоумышленник скрылся с места нападения.

Ранее москвичка одним ударом обратила в бегство насильника, напавшего на нее по пути домой.