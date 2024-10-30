Дагестанец решил вернуть бывшую жену и изнасиловал ее

Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела, он напал на бывшую жену и принудил ее к близости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Семейная пара из Дагестана прожила в браке более пяти лет, жена россиянина приняла решение о разводе после постоянных побоев и пагубного пристрастия супруга к алкоголю. Несколько лет мужчина пытался восстановить отношения с бывшей возлюбленной.

В один из дней он заехал за женщиной на работу и предложил подвезти ее до дома. Мужчина увез бывшую на окраину села, где изнасиловал. Родственники женщины обратились в правоохранительные органы, задержанный признался полицейским, что таким способом надеялся вернуть возлюбленную.

В отношении насильника возбуждено уголовное дело, известно, что мужчина уже был судим за разбой.

До этого сообщалось, что в Тульской области мужчина похитил экс-жену, изнасиловал ее и держал в гараже. Похищенной удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Ленобласти избили и изнасиловали девушку, которая ловила машину на трассе.