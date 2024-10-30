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На Камчатке потушили пожар в многоквартирном доме

МЧС РФ: в камчатском селе Сосновка ликвидировали пожар в жилом доме

Сотрудники экстренных служб полностью потушили огонь в трехэтажном жилом доме в селе Сосновка, расположенном в Камчатском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

«Огнеборцы... ликвидировали пожар на Камчатке», — говорится в заявлении.

Пожар в жилом доме в селе Сосновка произошел вечером 30 октября. В пресс-службе МЧС РФ рассказали, что здание находится на улице Центральной.

Сначала пламя охватило одну из квартир, после чего перекинулось на чердак и крышу. В результате площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

По информации профильного ведомства, на место происшествия прибыли 30 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники. Спасатели эвакуировали жильцов дома при помощи ручных и автолестниц. В городе Елизово, который находится в нескольких десятках километров от села Сосновка, для граждан организовали пункт временного размещения.

Очевидец пожара по имени Иван сообщил «Газете.Ru», что пламя возникло в одной из квартир на третьем этаже дома. Мужчина видел, как помещения выгорели буквально «за пять минут», после чего огонь охватил крышу.

Ранее в многоэтажном жилом доме в Красноярском крае на фоне пожара произошел взрыв.

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