«Квартира сгорела за 5 минут»: очевидец рассказал о горящем доме на Камчатке

В жилом доме на Камчатке загорелась квартира на третьем этаже, после чего пламя сразу перекинулось на кровлю, рассказал «Газете.Ru» очевидец Иван. По его словам, квартира сгорела мгновенно.

«Я живу напротив этого дома. Сначала загорелась квартира на последнем этаже. Сгорела за пять минут, а после сразу же начала гореть крыша. Пожар начался час назад. Пожарные быстро приехали. Сейчас на месте штук 30 машин, тушат огонь с разных сторон дома», — сообщил Иван.

По данным МЧС России, вечером 30 октября в селе Сосновка Камчатского края на улице Центральной загорелась квартира в трехэтажном доме. Огонь перекинулся на чердак и кровлю. Площадь пожара — около 450 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет, жильцы дома успели эвакуироваться.

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали пожар в хранилище с удобрениями в подмосковном Долгопрудном.