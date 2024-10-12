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В Красноярске в загоревшейся многоэтажке произошел взрыв

SHOT: в квартире красноярской многоэтажки произошел взрыв на фоне пожара

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Красноярске произошел взрыв в жилой многоэтажке. Видео опубликовал SHOT.

По данным Telegram-канала, громкий звук местные жители услышали из квартиры на 10-м этаже на Лесопарковой улице. Взрыву предшествовал сильный пожар. В результате произошедшего взрывной волной выбило рамы в квартире, а осколками усеяло весь двор.

По предварительной информации, один человек был госпитализирован, еще 30 сами эвакуировались из здания.

Этой же ночью в Ханты-Мансийском автономном округе загорелся многоквартирный жилой дом. Пожар произошел в городе Нефтеюганске, где на втором этаже огонь охватил квартиру и кровлю на площади в 720 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. В МЧС уточнили, что для жителей дома организовали пункт временного размещения.

Еще одно возгорание произошло на 22 этаже в здании на Ивановской улице на севере Москвы. К борьбе с огнем были привлечены 39 пожарных и 10 единиц техники. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. В 00:12 пожар был локализован, а спустя 20 минут потушен полностью.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.

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