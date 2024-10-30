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В Ростове-на-Дону оцепили район из-за гранаты

«Ростов Главный»: в Ростове-на-Дону оцепили район из-за гранаты

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Телеграм-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ»

В Ростове-на-Дону оцепили район из-за гранаты. Об этом пишет Telegram-канал «Ростов Главный».

«В районе Газетного/ Горького оцепление», — говорится в сообщении.

По информации с места событий, в клумбе находится граната. На место прибыли взрывотехники, сотрудники МВД, МЧС и скорая помощь.

Отмечается, что гранату забрал взрывотехник.

В Перми ранее задержали мужчину, который оставил гранату на территории автовокзала. Вечером 14 октября в зале ожидания пермского автовокзала обнаружили лежащий на сидении пакет, внутри которого находился предмет, похожий на гранату. В здании провели эвакуацию, на место прибыли все экстренные службы. По данным издания 59.RU, вокзал был оцеплен в течение часа, из-за чего некоторые автобусы не отправлялись. Уже около 20:20 оцепление сняли и позволили вернуться обратно пассажирам и сотрудникам. Взрывотехники ОМОН Росгвардии подтвердили, что внутри оставленного пакета находилась граната.

Ранее женщина 20 лет использовала гранату в качестве молотка.

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