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В Перми эвакуировали автовокзал из-за оставленного мужчиной пакета с гранатой

В Перми мужчина оставил пакет с гранатой на территории автовокзала

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Shutterstock

В Перми задержали мужчину, который оставил гранату на территории автовокзала. Об этом пишет Properm.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Пермскому краю.

Вечером 14 октября в зале ожидания пермского автовокзала обнаружили лежащий на сидении пакет, внутри которого находился предмет, похожий на гранату. В здании провели эвакуацию, на место прибыли все экстренные службы. По данным издания 59.RU, вокзал был оцеплен в течение часа, из-за чего некоторые автобусы не отправлялись. Уже около 20:20 оцепление сняли и позволили вернуться обратно пассажирам и сотрудникам.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии подтвердили, что внутри оставленного пакета находилась граната, однако, как выяснилось, боеприпас не представлял опасности для окружающих. Тем не менее правоохранители изучили камеры видеонаблюдения и установили владельца предмета. Его задержали и отправили в изолятор временного содержания по подозрению в незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина 20 лет использовала гранату в качестве молотка.

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