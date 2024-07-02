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Женщина 20 лет использовала гранату в качестве молотка

Oddity Central: китаянка 20 лет забивала гвозди гранатой, думая, что это молоток

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HKeye/YouTube

Женщина в Китае 20 лет использовала ручную гранату в качестве молотка, пишет Oddity Central. К счастью, за все это время боеприпас так и не сдетонировал.

90-летняя китаянка по фамилии Цинь рассказала, что работала на своей ферме, когда нашла «странный металлический комок с деревянной ручкой». Женщина была уверена, что это чей-то потерявшийся самодельный молоток, поэтому забрала его себе. В течение 20 лет она использовала предмет для ударов по всевозможным твердым предметам: от орехов до гвоздей.

«Я использую его дома, чтобы толочь красный перец, колоть орехи и забивать гвозди», — рассказывает Цинь.

Лишь на прошлой неделе группа мужчин, работавших над сносом старого дома Цинь, обратили внимание на этот «молоток» и пришли к выводу, что это граната. После этого строители связались с местными властями. Прибывшие специалисты подтвердили, что пенсионерка владела боеприпасом, после чего снаряд был взорван в специальном месте.

Ранее в Великобритании обезвредили немецкую бомбу весом в полтонны.

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