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Суд утвердил заочный приговор участнику нападения на консульство РФ во Львове

Мосгорсуд утвердил заочный приговор украинскому радикалу Парасюку

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СК РФ

Вступил в силу приговор украинскому радикалу Зиновию Парасюку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

В публикации уточнили, что адвокат Парасюка обжаловал приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

«Приговор вступил в законную силу», — сказано в карточке дела.

5 июля Мосгорсуд заочно приговорил Зиновия Парасюка — отца бывшего депутата Верховной рады Владимира Парасюка. По данным суда, Парасюк-старший был участником нападения на генконсульство РФ во Львове в 2016 году. В итоге его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Судья пояснил, что приговор вступит в силу после задержания осужденного либо экстрадиции в РФ.

Год назад Военный суд заочно приговорил к одиннадцати годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка по делу о нападении на российское консульство во Львове в 2016 году.

Ранее МВД объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.

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