Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Нестеренко. Карточка с его делом появилась в базе розыска российского ведомства.

В карточке указано, что основанием для розыска стала статья УК. По какой конкретно статье его разыскивают, не пояснили.

В марте 2024 года Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение. По данным следствия, Нестеренко вместе с экс-командующим оперативным командованием «Запад» генералом Игорем Довганем отвечал за подготовку военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины.

Также МВД объявило в розыск Довганя и бывшего заместителя главы антитеррористической операции бригадного генерала Владислава Лищинского.

До этого Басманный суд заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана и бывшего главу МИД страны Павла Климкина. Гройсман при бывшем президенте Украины Петре Порошенко с 2014-го по 2016 год занимал пост спикера Верховной рады, а затем стал главой правительства. Климкин был главой украинского МИДа в 2014-2019 годах. Ушел с должности после конфликта с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее стало известно, что российские следователи направили в суд почти 300 дел в отношении военных ВСУ.