Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве заочно приговорил отца экс-депутата Рады за нападение на консульство РФ

ТАСС: Мосгорсуд приговорил к восьми годам заочно отца экс-депутата Рады Парасюка

close
100%
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Мосгорсуд заочно приговорил Зиновия Парасюка — отца бывшего депутата Верховной рады Владимира Парасюка. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

По данным суда, Парасюк-старший был участником нападения на генконсульство РФ во Львове в 2016 году. В итоге его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судья пояснил, что приговор вступит в силу после задержания осужденного либо экстрадиции в РФ.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших главу МИД Павла Климкина и министра финансов Александра Шлапака, а также генерала ВСУ Игоря Довганя и еще двух военачальников.

По версии следствия, Шлапак наряду с другими чиновниками принимал решение о начале АТО в Донбассе и обеспечивал ее финансирование за счет средств госбюджета, а Гройсман и Климкину, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали проведение АТО и руководили операцией.

Ранее МВД объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами