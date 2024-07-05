Суд в Москве заочно приговорил отца экс-депутата Рады за нападение на консульство РФ

Мосгорсуд заочно приговорил Зиновия Парасюка — отца бывшего депутата Верховной рады Владимира Парасюка. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

По данным суда, Парасюк-старший был участником нападения на генконсульство РФ во Львове в 2016 году. В итоге его заочно приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судья пояснил, что приговор вступит в силу после задержания осужденного либо экстрадиции в РФ.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-премьера Украины Владимира Гройсмана, бывших главу МИД Павла Климкина и министра финансов Александра Шлапака, а также генерала ВСУ Игоря Довганя и еще двух военачальников.

По версии следствия, Шлапак наряду с другими чиновниками принимал решение о начале АТО в Донбассе и обеспечивал ее финансирование за счет средств госбюджета, а Гройсман и Климкину, будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержали проведение АТО и руководили операцией.

Ранее МВД объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.