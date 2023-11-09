Суд заочно приговорил к 11 годам колонии экс-депутата Рады

Военный суд заочно приговорил к одиннадцати годам колонии бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка по делу о нападении на российское консульство во Львове в 2016 году. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«Суд заочно назначил Парасюку наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 марта 2016 года Парасюк совершил нападение на генконсульство Российской Федерации во Львове в нарушение норм международного права.

В 2017 году в СК России сообщили, что четверо граждан Украины, чья причастность к нападениям на дипломатические представительства России была доказана, были объявлены в международный розыск. Речь шла об украинцах Владимире Романцове, Алексее Бакае, Владимире Назаренко, которые обвинялись в нападении на посольство России в Киеве и умышленной порче имущества, а также народном депутате Верховной рады Владимире Парасюке, который, по данным следствия, принимал участие в нападении на Генконсульство России во Львове.

Ранее МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на арест Путина судью МУС Серхио Годинеса.