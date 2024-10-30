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Врач рассказала, чем опасно использование гель-лаков в маникюре

Врач Яковлева: гель-лаки в маникюре могут травмировать ноготь

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USA TODAY NETWORK/Reuters

Частое использование гель-лаков в маникюре может привести к микротрещинам и изменению цвета ногтя. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Наталья Яковлева.

По ее словам, из-за этой процедуры ногтевая пластина также может «отходить» от ногтевого ложа.

«Само ношение гель-лака длительно травмирует ногтевое ложе, структуру ногтевой пластины, она хуже сопротивляется всяким воздействиям. Второй фактор — длительное воздействие химических веществ, которые входят в состав гель-лаков, акрилаков, акрилатов, которые обезжиривают ногтевую пластинку, и механически ее подпиливают», — сказала Яковлева.

Эксперт отметила, что некорректное применение ламп в маникюре может также спровоцировать ожог внутри ногтевой пластины. Она добавила, что в пустоты и микротрещины в ногте могут проникать бактериальная инфекция и грибковые возбудители.

Профессор, врач-инфекционист Елена Мескина до этого говорила, что во время маникюра можно заразиться гепатитом В и С, а также ВИЧ-инфекцией, если на инструменты для маникюра попадет кровь.

Ранее россияне ответили, какие меры помогают им обезопасить себя в маникюрных салонах.

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